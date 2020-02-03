Сегодняшнее заседание Согласительного совета Верховной Рады (понедельник, 3 февраля - Ред.) ознаменовалось несколькими знаковыми заявлениями спикера Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

В начале работы Согласительного совета спикер не смог обойти скандал, в который угодил Евгений Брагар, нардеп от "Слуги народа" посоветовав пожилой пенсионерке продать собаку Шарика, чтобы оплатить коммуналку.

"Хочу обратить внимание, что мы должны более взвешенно думать над тем, что мы говорим. Не только во время эфира, но и во время работы или общения с людьми. Такое впечатление, что некоторые, попадая в Раду, чувствуют себя как в космосе, словно в вакууме. Хочу напомнить, что, из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины, можно снова оказаться ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми. Слышать проблемы. Если есть возможность - помогать в их решении", - заявил Дмитрий Разумков.

После этого спикер передал слово своему первому заму и Руслан Стефанчук рассказал о том, как будут работать нардепы во время третьей сессии Верховной Рады 9 созыва. В частности он пообещал внедрение е-документооборота и перевод на английский некоторых, особо важных для инвесторов законов.

"Мы начинаем работу третьей сессии Верховной Рады. Все субъекты законодательной инициативы вовремя подали свои предложения. Результатом стал значительный прогресс.

Мы внесли норму о законопроектном плане работы, как обязательную в регламент - и теперь будем двигаться согласно плану.

Что появилось нового... Впервые выделен основной блок, в который вошли институциональные законопроекты. И второй, дополнительный блок - это внесение изменений и дополнений в уже существующие законодательные акты.

Итак, что будет касается основных законопроектов - это изменения в Конституцию Украины. Это затронет проекты законов, предусмотренных Конституцией, но до сих пор не разработанных - таких у нас более 20. Затем это будет касаться кодифицированных актов - мы сконцентрируем свое внимание на соответствующих кодификациях, причем как на создании новых кодексов, так и на рекодификации уже существующих.

Сегодня некоторые кодексы работают с более чем тысячей поправок, изменений и дополнений - это все требует от нас системного переосмысления ситуации. В первую очередь, это касается Гражданского кодекса, Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Отдельно будет рассматриваться блок ратификации", - заявил Руслан Стефанчук.

Первый зам спикера так же пообещал "чистку законодательного мусора", то есть проверку законов, постановлений, распоряжений, которые уже потеряли свою актуальность

Кроме этого, по его словам, важные для иностранных инвесторов законы Украины будут переведены на английский язык.

Руслан Стефанчук пообещал, как можно более быстрое вынесение в зал и закона о всеукраиснком референдуме.

Из наиболее современного стоит отметить обещание Стефанчука уже с этой недели начать процесс перехода с бумажной формы работы Рады на электронную.

"С этой недели мы начнем переход на электронную форму своей деятельности - и шесть месяцев будут параллельно электронная и бумажная. Это позволит привыкнуть к новым правилам и создаст новое качество деятельности депутатского корпуса", - уверен Стефанчук.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада на следующей неделе рассмотрит сокращение своего состава до 300 нардепов.