Трагедией закончилась попытка группы экстремалов-блогеров снять видео в заброшенной шахте. Двое из них погибли, упав в ее вентеляционный канал. ЧП произошло в Саксаганском районе Кривого Рога около полуночи 2 февраля. Об этом сообщает Первый городской.

Уточняется, что погибшие мужчины были в группе из пяти экстремалов-блогеров, которые собирались в ночь на понедельник спуститься вниз по вентиляционному стволу шахты, чтобы снять видео. Свой замысел они начали воплощать около полуночи. Двое мужчин, которые спускались вниз, сорвались с высоты примерно 500 метров и погибли от полученных травм.

На место инцидента вызвали прибыл отряд горноспасателей, которые добрались до упавших в вентиляционный ствол тел со стороны шахты Артем-1. Тела погибших удалось поднять на поверхность сегодня около 6:00 утра.

"Одному из них было 36 лет, возраст второго – около 30-35. Остальные три члена группы, которые отправились на рискованную вылазку, не пострадали", - говорится в сообщении.

Фото: one.kr.ua

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