Почти 14% украинцев стали хуже относится к Святославу Вакарчуку после его выступления на новогоднем корпоративе IT-компании Wargaming 21 декабря в Минске.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Социологи 24 - 28 января опросили около 2 тысяч респондентов старше 18 лет по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Оказалось, что 71,3% респондентов не слышали о выступлении Вакарчука на корпоративе компании Wargaming в Минске. 22% опрошенных что-то слышали об этом инциденте, только 6,7% респондентов оказались детально проинформированы об этом случае.

Оказалось, что 23,2% опрошенных считают, что обсуждение этой темы достойно внимание СМИ, 48,5% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Еще 28,3% украинцев затруднились с ответом.

При этом 58,4% опрошенных заявили, что история с выступлением Вакарчука на корпоративе никак не повлияла на их к нему отношение. 1,7% респондентов заявили, что их отношение к нему только улучшилось, отношение 13,9% украинцев - ухудшилось. 26% опрошенных затруднились с ответом.

Скриншот: smc.org.ua

Напомним, в конце декабря 2019 года народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил с группой "Океан Эльзы" на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру World of Tanks.

Также мы писали, что в СМИ появилась информация, что Вакарчук не декларировал деньги, заработанные на концерте в Минске.