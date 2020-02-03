Правоохранители заявили, что версии убийства пластического хирурга Андрея Сотникова в Киеве являются тайной следствия.

Как рассказал пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева, в этих же целях правоохранители официально и не раскрывают и личность убитого, передают "Украинские новости".

"Мы не раскрываем версии, поскольку это тайна следствия", - сказала она.

В то же время источник журналистов заявил, что для поиска стрелка была привлечена группа кинологов.

Напомним, в Киеве, на улице Саксаганского, застрелили мужчину. Там работала следственно-оперативная группа. Инцидент произошел во входе в один из столичных дворов. Правоохранители оградили вход.

Позже выяснилось, что погибшим оказался 43-летний житель столицы и пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Согласно предварительной информации, это было заказное убийство. Также появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, на которые попал момент убийства мужчины.