Террористом, который вчера напал на людей в Лондоне с ножом, оказался 20-летний Судеш Амман. В прошлом месяце он вышел из тюрьмы, куда попал в 2018 году.

Об этом сообщает Телеграм-канал Directorate 4.

Как сообщается, тогда, будучи еще 18-летним студентом, он занимался распространением в мессенджере WhatsApp пропагандистских материалов "Аль-Каиды". Также Амман рассылал своим родственникам сообщение со словами "Исламское государство останется". В одной из бесед, ссылаясь на Коран, рассказывал о допустимости изнасилований езидок. Амман предлагал своей подруге убить ее неверующих родителей. Также он распространял сообщения, в которых призывал к совершению терактов против туристов и силовиков. В итоге суд приговорил его к 3,5 годам тюремного заключения. Однако он был освобожден досрочно.

В полиции рассказали, что в момент теракта за Амманом велась слежка, однако стражи порядка не смогли предотвратить преступление. Всего от рук террориста пострадали три человека. Также на теле Аммана был обнаружен муляж взрывного устройства.

Скриншот: t.me/directorate4/6675

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, на шоссе Стритгем на юге Лондона человек с ножом напал на прохожих. Нападавшего застрелили офицеры полиции. По предварительным данным, инцидент расследуется правоохранителями как теракт. В ходе нападения несколько человек были ранены.