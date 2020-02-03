Украинские ученые установили новые климатические нормы для температуры воздуха зимой. Теперь, норма для среднемесячной температуры в январе составляет -3,2 градуса, что превышает предыдущее значение на 2,4 градуса. А новая норма норма осадков составляет 37 мм, и меньше предыдущего значения на 11 мм. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным обсерватории, среднемесячная температура нынешнего января в Киеве составляла +0,8 градусов, что на 6,4 градуса выше климатической нормы. Таким образом второй месяц зимы в 2020 году занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

"Холодное было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3 ° С, а теплое - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов. Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.

Также мы сообщали, что ученые со всего мира призвали ООН ввести климатическое чрезвычайное положение.