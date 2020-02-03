По состоянию на конец января рейтинг президентской партии "Слуга народа", как и самого Владимира Зеленского, снизился. Политсилу поддерживают менее 40% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

"Слуга народа" и "Оппозиционна платформа - За жизнь" по-прежнему возглавляют рейтинг симпатии среди украинцев. Отвечая на вопрос, какую бы партию они поддержали, если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, президентскую политсилу выбрали 38,9% респондентов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. "Оппозиционную платформу" поддержали 14,8% опрошенных.

На третьем месте оказалась "Батькивщина", она набрала 10,8% голосов таких респондентов. "Европейская солидарность" чуть ниже в рейтинге - эту партию готовы поддержать 10,6% украинцев. Далее - с 4,6 и 4,4% голосов соответственно - расположились "Свобода" и "Голос".

Скриншот: smc.org.ua

Напомним, в конце прошлого года "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" также являлись лидерами симпатий среди избирателей. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведенного 13-17 декабря группой "Рейтинг".

Однако тогда президентскую политсилу поддерживали больше - она набрала 48% голосов среди тех респондентов, которые собираются принимать участие в выборах и уже определились. А вот "Оппозиционная платформа" набирала 11,4% голосов. На третьем месте была "Европейская солидарность" с 9% симпатий. Батькивщина набирала всего 7,8% голосов респондентов.

Таким образом, за 1,5 месяца "слуги народа" потеряли почти 10% голосов респондентов, "Оппозиционная платформа" набрала около 3%, а "Батькивщина" в рейтинге обогнала "Евросолидарность".