Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после скандала с собакой Шариком, в который угодил парламентарий от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, призвал нардепов более взвешенно подходить к тому, что они говорят.

Во время Согласительного совета Верховной Рады 3 февраля спикер обратил внимание, что на нардепах лежит куда большая ответственность, чем на ком-либо.

"Хочу обратить внимание, что мы должны более взвешенно думать над тем, что мы говорим. Не только во время эфира, но и во время работы или общения с людьми. Я понимаю, что у нас есть право делать ошибки. Но ответственность на народных депутатах лежит больше, чем на ком-либо. Из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины, можно снова оказаться ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми. Слышать проблемы. Если есть возможность - помогать в их решении", - сказал он.

Разумков также напомнил, что некоторые из депутатов начали забывать, о чем говорилось на избирательной кампании.

"И мы все много говорили об этом на избирательной кампании, но некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатам. Оставайтесь людьми. Значок, мандат нардепа – это не привилегия, а ответственность. И давайте, все-таки, будем придерживаться нашей позиции", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что депутат от фракции "Слуга народа" 25-летний Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на высокую стоимость коммунальных услуг, продать собаку и расплатиться таким образом. После этого парламентария начали активно критиковать в сети.

После этого народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за своего коллегу и посоветовала Брагару не ходить на прямые эфиры, если чувствуешь себя не готовым.