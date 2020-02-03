Рейтинг доверия к украинскому президенту впервые упал ниже 50%. Об этом говорит исследование двух организаций - центра "Социальный мониторинг", а также Института социсследований имени Яременко.

Опрос проводился в конце января и охватил более двух тысяч респондентов.

Также опустился рейтинг у людей из команды Зеленского - и абсолютный чемпион здесь премьер Алексей Гончарук.

"Страна" анализирует результаты социсследования.

Что происходит с рейтингом президента

Владимиру Зеленскому так или иначе доверяет 49,4 процента опрошенных.

Это по-прежнему достаточно высокий рейтинг, но он, тем не менее, показывает отрицательную динамику. И впервые опустился ниже половины.

"Страна" уже рассказывала, как колебалась популярность Зеленского осенью и в начале зимы. В ноябре социологи впервые зафиксировали масштабный откат рейтинга - с 72% до 52%.

Причиной стал комплекс негативных для президента факторов: Зе не обеспечил ни мира на Донбассе, ни посадок представителей прошлой власти. Параллельно люди в ноябре получили первые платежки за отопление. При том, что никаких шагов к увеличению зарплат и пенсий новая команда не предпринимала.

Да и в целом риторика новой власти по социальным вопросам ничем не отличалась от времен Порошенко.

При том, что на предшественников этого негатива было уже не спихнуть: с осени в стране правил Кабмин, сформированный "зеленым" монобольшинством.

У президента после публикации этой социологии начали срочно исправлять ситуацию. Во-первых, Зеленский прилюдно потребовал от Гончарука снизить тарифы. Во-вторых, в декабре прошел саммит в Нормандском формате, где впервые за несколько лет конфликта встретились президенты Украины и России.

Этой встречи ждали сторонники мира на Донбассе, которые преимущественно голосовали за Зеленского. И неудивительно, что после этого в конце декабря рейтинг президента отыграл назад и вернулся к показателю 62%.

Однако теперь он снова ушел в минус. Причины скорее всего те же, что "уронили" Зеленского еще в конце осени. Системно вопросы ни мира на Донбассе, ни соцстандартов не решаются.

Единственное, что произошло - это снижение тарифов на отопление. Но произошло оно не везде и не всегда существенно. А с января заработает новая формула определения цены на газ для наседения и коммунальщиков, привязанная к ценам на газ в Европе. Сейчас они относительно низкие, но если вырастут мировые цены, то пойдет вверх и стоимость газа и тепла для населения. При том, что более логично было бы привязать цены к более стабильной велечине - себестоимости добычи собственного украинского газа, который, в основном, и потребляет население, а таже предприятия теплокоммунэнерго (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Одновременно на Донбассе началось обострение боев - это показало, что мир по-прежнему все еще очень далек, несмотря на все обещания президента.

Отдельно по Зеленскому могла ударить его поездка на отдых в Оман, куда он уехал тайно и потом делал вид, что не отдыхал, а работал.

К тому же в январе команда Кабмина во главе с премьером Гончаруком попала в ряд скандалов, которые ударили бумерангом по рейтингу Зе, и по самому правительству вкупе с правящей партией.

Токсичные Гончарук и Кабмин

У Кабмина и его главы - полностью отрицательное "сальдо". Не прошло и полугода их работы, а сторонников Гончарука и его министров стало втрое меньше, чем противников.

Доверяют премьеру 23,5% опрошенных, а не доверяют - 65,5%. Похожая пропорция и по правительству в целом, а также по Раде, в которой правит бал "Слуга народа".

Очевидно, что здесь сыграли роль последние скандалы вокруг Кабмина. В частности - истории с зарплатами по 200-300-500 тысяч гривен министрам и их заместителям. А также слитые в Сеть аудиозаписи, на которых премьер Гончарук и его команда показывают себя профанами в экономике.

"Гончарукгейт" также показал неоднозначность позиции президента, который не смог уволить премьера после этого скандала. Хотя Гончарук на этом аудио позволял себе отпускать в адрес Зеленского довольно нелестные замечания - что президент, мол, ничего не понимает, ему нужно сформировать мнение. Да и о своих способностях в экономике говорил довольно скептически, признаваясь, что он "профан".

В исследовании говорится, что знают об этом скандале почти 70% опрошенных. Почти 40% из них стали после истории с "пленками" хуже относиться к Гончаруку. И почти четверть - к Зеленскому.

Еще сильнее "отбомбилась" по рейтингам история с космическими зарплатами в Кабмине. Более 90% опрошенных слышали об этом скандале. И более 60% людей заявили, что их отношение к министрам и Гончаруку лично после этого ухудшилось.

При этом более половины украинцев считает, что зарплата министра не должна превышать вознаграждение работника среднего уровня более, чем в 2-3 раза. Разница же у министров Гончарука была в 10-20 раз.

Если закрывать тему со скандалами, интересно проследить, как повлиял еще один - выступление лидера "Голоса" Святослава Вакарчука на корпоративе в Минске. О нем слышали только 29% опрошенных. На большинство из них эта информация никак не повлияла, но 14% заявили, что их отношение к Вакарчуку стало хуже.

По всей вероятности, корпоратив отразился и на электоральных симпатиях к партии "Голос", которые падают.

Партийные рейтинги

Первым делом видно, что падает результат партии "Слуга народа". Если на выборах в июле за нее проголосовали 43% украинцев, то сейчас готовы отдать свои голоса 38,9%.

Это совокупный результат причин, перечисленных выше.

Вырос рейтинг "Оппозиционной платформы": с 13% летом до 14,8% сейчас. Ее рост можно объяснить разочарованием тех избирателей "Слуги народа", которые ждут окончания войны на Донбассе и мира с Россией.

"Евросолидарность" и "Батькивщина" тоже подросли - с 8% на выборах они сейчас дошли до 10%. Видимо с одной стороны за счет электората Вакарчука, чья партия скатилась с 5,8 до 4,4%. С другй - за счет западноукраинского электората Зеленского.

В итоге, если выборы состоялись бы сейчас, то в Раду бы попали четыре партии. На грани проходного барьера - "ВО Свобода" и "Голос".