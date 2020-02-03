В понедельник, 3 февраля, умерла Валентина Шевченко, которая с марта 1985 по июнь 1990 года была председателем Президиума Верховного Совета УССР.

Об этом со ссылкой на председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова сообщает УНН.

На момент смерти Валентине Шевченко было 84 года. Дмитрий Разумков от лица всего парламента и депутатского корпуса выразил соболезнования всем ее родным и близким.

Согласно данным из открытых источников, Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в Кривом Роге. Ее отец был шахтером. Сама она после университета работала учителем географии и секретарем комсомольской организации школы. С 1957 начала продвигаться по карьерной лестнице в комсомоле. А с 2002 года Валентина Шевченко являлась председателем "Конгресса деловых женщин Украины".

Напомним, 30 января умер первый министр юстиции Украины и экс-глава Верховного суда Виталий Бойко. Ему было 82 года.