В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) обобщив отзывы и предложения региональных организаций союза, редакций СМИ, международных партнеров и экспертов, обнародовали консолидированную позицию в отношении законопроекта о медиа.

Об этом говорится на странице в соцсети председателя НСЖУ Сергея Томиленко в понедельник, 3 ферваля.

Так, в НСЖУ представили 6 пунктов о том, каким должно быть регулирование медиа в Украине:

Убеждены, что украинскому информационному пространству нужны прозрачные и понятные для всех игроков правила - правила, которые бы отвечали современным реалиям медиарынка.

Считаем, что конечным результатом воплощения нового законодательства о медиа должны стать независимость (в том числе экономическая и политическая) и равенство всех, кто создает информационный продукт.

Разделяем позицию, которую высказала эксперт Совета Европы Криштина Разгоне во время общественного обсуждения законопроекта 29 января 2020 года в отношении целесообразности принятия отдельного закона о печатных и онлайн-СМИ.

"В законопроекте о медиа 99 процентов посвящены аудио и видео. Но некоторые положения касаются и печатных и онлайн СМИ. И это надо учитывать. Лучше бы их охватывать не здесь, а в другом законе. Они должны подлежать определенному регулированию, а не такому, как аудио и видео", - отметила Криштина Разгоне.

Поэтому предлагаем не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект.

По нашему мнению, условия деятельности печатных медиа, порядок регистрации и приостановления действия свидетельства о регистрации достаточно исчерпывающе изложены в действующем законодательстве и не требуют совершенствования. Дополнительные требования, предусмотренные в законопроекте о медиа - как-то предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания документов о владельцах издания и финансовых отчетов, - выглядят как усиление контроля со стороны государства и повлияют на ситуацию на рынке печатных медиа, который сегодня переживает кризис.

Законопроект наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения медиа. Мы обеспокоены тем, что в законопроекте недостаточно определены противовесы для таких широких полномочий. Убеждены, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции и политического давления на членов Национального совета. Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля за действиями регулятора.

Соглашаясь с необходимостью законодательного урегулирования медиарынка, призываем парламентариев прилагать усилия для действенной защиты прав журналистов и борьбы с безнаказанностью, развития климата экономической независимости медиа. Пока что очевидным приоритетом власти является регулирование, а не поддержка и защита украинских медиа.

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

Ранее сообщалось, что НСЖУ выступил против законопроекта о дезинформации и предложил свои методы борьбы с фейками.

Также мы писали, что одесские журналисты призвали Зеленского, Гончарука и Разумкова отвергнуть целиком законопроект о дезинформации.