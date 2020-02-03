За январь 2020 года транзит природного газа из РФ и Европу через территорию Украины составил 2,55 млрд куб. м, при том, что услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб.м.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", - заявил он.

Как сообщалось, с начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину. В частности, еще 30 декабря объемы поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.

Также мы писали, что "Нафтогаз" назвал контракт о транзите с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины, но отказался от прямых закупок газа.