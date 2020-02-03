Работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали начальника управления Госагенства резерва при попытке дать 40 тысяч долларов взятки главе ведомства за неувольнение руководителей субъектов хозяйства с занимаемых ими должностей.

Как сообщает пресс-служба структуры, чиновнику уже разрешили внести залог в размере 2,1 млн гривен.

"Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей субъектов хозяйства, которые входят в сферу управления Госрезерва, при увольнении их с занимаемых должностей и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности, и личного обогащения за счет получения части неправомерной выгоды полученной от руководителей субъектов хозяйства", - говорится в сообщении.

Фото: nabu.gov.ua

Уточняется, что о подозрении чиновнику сообщили 1 февраля.

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, неизвестные мошенники присылают смс-сообщения и звонят на мобильные телефоны нардепам и должностным лицам и от имени заместителя генпрокурора требуют крупные денежные суммы в обмен на "решение вопросов".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мошенники обещали за 20 тысяч долларов устроить на должность начальника исправительной колонии.