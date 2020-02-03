Партия "Слуга народа" выдвинула в качестве кандидата по округу №179 на промежуточных выборах в Верховную Раду Викторию Алексейчук. Эти выборы назначены в связи с тем, что депутат, избранный по этому округу, Алексей Кучер стал губернатором Харьковской области.

О решении партии по выдвижению Алексейчук в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Виктория Алексейчук является доцентом кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, членом международной организации "Конгресс криминалистов". На президентских выборах весной 2019 года являлась доверенным лицом Зеленского. А летом 2019 года баллотировалась в Верховную Раду как кандидат-мажоритарщик от "Слуги народа" по харьковскому округу №174, но ее обошел Александр Фельдман.

Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

Также Алексейчук являлась советником губернатора Харьковской области Алексея Кучера на общественных началах.

Между тем, 30 января она подала декларацию как кандидат на должность советника патронатной службы главы Харьковской областной государственной администрации аппарата ОГА.

В декларации Алексейчук за 2018 год указано, что у нее есть две дочери. Отцом одной из них является бывший ее супруг - начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Харьковской области Александр Алексейчук. А ее ныне покойный свекр был заместителем Михаила Добкина, когда тот занимал пост губернатора Харьковской области.

Харьковские СМИ еще летом про нее писали, что она является креатурой экс-таможенника, а ныне бизнесмена Вадима Слюсарева, который, по данным журналистов, был "теневым" руководителем штаба "Зе-команды" в регионе.

Отметим, что промежуточные выборы нардепа пройдут в округе №179 в Харьковской области 15 марта, так как Алексей Кучер, который одержал победу на голосовании летом 2019 года, был назначен главой Харьковской ОГА.