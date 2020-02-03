Информация о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление на увольнение, подтверждается источниками "Страны".

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Причина - затяжной конфликт с главой НАБУ Сытником. Еще с 2018 года, после знаменитой истории с прослушкой в аквариуме, Холодницкий дрейфует к Авакову. При этом, как уже писала "Страна", сейчас Аваков координирует работу по увольнению Сытника. Сытник много раз жаловался на Холодницкого американским партнерам-донорам-кураторам, обвиняя главу САП в том, что тот в интересах Авакова и прочих сливает антикоррупционные уголовные дела.

Американцы, со своей стороны, в открытую (устами бывшего посла США в Украине Йованович) требовали увольнения Холодницкого. Характерно, что информация о том, что Холодницкий написал заявление об отставке появилась сразу после визита госсекретаря США Помпео в Киев.

В то же время, источники "Страны" пока не берутся утверждать на 100%, что заявление об отставке Холодницкого будет подписано. Заявления об отставке, которые к самой отставке не приводят, с недавних пор уже стали частью украинской политической традиции. Вспомним "отставку" Богдана или же "отставку" Гончарука.

Так и в случае с Холодницким, по мнению наших источников, пока нельзя с полной уверенностью говорить, что он уйдет. Борьба за контроль над антикоррупционными структурами продолжается", - говорится в сообщении канала.

Ранее "Страна" сообщала, что Холодницкий пообещал прокурорам САП зарплату в 75 000 грн.

Так же мы рассказывали, что Джокер обещает поделиться компроматом с Холодницким, но как-нибудь потом.