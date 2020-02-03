В Украине последний месяц зимы начался по-весеннему: после небольшого дождя и пасмурной погоды небо развиднелось, а асфальт высох. Неделя в столице началась с теплой, но сырой и ветреной погоды. Однако украинские синоптики обещают, что похолодание придет уже завтра, а с 5 по 7 февраля столицу завалит снегом.

"Страна" собрала данные шести погодных ресурсов, чтобы описать, какой погода будет на предстоящей неделе - с 3 по 9 февраля.

На этой неделе в Киев наконец-то придет зима с похолоданием до -9 градусов и снегопадами.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, в столице плюсовая температура в начале недели резко скатится до морозных -2 ночью уже в среду, 5 февраля. Днем из-за минусовых показателей температуры прогнозируют осадки в виде снега, которые продлятся до конца недели. Холоднее всего будет 7 февраля, когда ночная температура в Киеве опустится до -7 градусов. В целом, синоптики обещают метель и вьюгу, которая только разыграется к выходным.

Средняя температура днем будет -2 градуса. Ночью - до 7 градусов мороза.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua передает весеннее тепло только 3 февраля, когда температура воздуха прогреется до +5. Со вторника придет похолодание - до -1 градуса ночью. Ожидается снег и гололед. В среду, 5 февраля, дневные плюсовые показатели изменятся на морозные -5 ночью. И с середины недели начнется настоящая зима. В пятницу обещают днем -4...ночью -7 градусов. На выходных ночная температура опустится до -7...-9 градусов. Днем ожидается около нуля градусов и -4 градуса.

Осадки возможны в среду и четверг. В остальное время передают переменную облачность.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что неделя начнется с весенней погоды. Дневная температура 3 февраля - около +2...+5 градусов и дожди сменятся снегом уже в среду-четверг. Самые холодные дни обещают в пятницу и субботу, когда днем будет -4...-5 градусов, а ночью -8....-9 градусов.

Снежные дни - со среды по пятницу.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua показывает, что самым снежным днем станет среда, 5 февраля. А вот самым морозным и солнечным на неделе будет суббота, 8 февраля, когда днем будет -2 градуса, а ночью - все 7 мороза.

По данным этого ресурса, похолодание придет в Киев с четверга, 6 февраля, когда дневная температура воздуха достигнет нуля градусов, а ночью ударят морозы до -4 градусов.

Weather.com

По данным weather.com 3 февраля в Киеве и области будет пасмурная погода. Температура воздуха днем достигнет +5 градусов, ночью будет около -1 градуса.

Во вторник, 4 февраля, ожидается ледяной дождь. Днем около +4... ночью упадет до -2 градусов.

В среду, 5 февраля, прогнозируют утренний снег. Ночью температура опустится до -6 градусов, днем - около нуля. С четверга по воскресенье обещают облачную погоду. Днем температура будет около 0...-3 градусов, ночью - мороз до -8 градусов.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что похолодание в Украину придет с завтрашнего дня. Вместо сегодняшний +5...+12 градусов, во вторник, 4 февраля, ожидается +2...+8 градусов (температура снизится на 3-5 градусов).

Периодически ожидается дождь с мокрым снегом, в основном - в западных областях, однако небольшие осадки вероятны и в восточных областях. Большинство территории Украины 4 февраля будет находится в сухой воздушной массе, разве что порой с туманами.

А вот 5 февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон. В большинстве областей погода существенно усложнится - обещают сильные осадки и штормовой ветер. На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

На севере Украины погода удержится от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие. Киев, как всегда, испытывает нервы и терпение синоптиков. Ведь столица будет как раз на грани мощных процессов и слабых. Все же большинство прогностических моделей дают в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают Украине обильные дожди в начале февраля.

Также синоптик предупредила, как будет меняться погода после входа Киева в атмосферный фронт.