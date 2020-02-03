Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать аннексированный Крым частью России. Об этом он рассказал перед своим отлетом в Киев утром 3 февраля.

Лидер Анкары также уточнил, что следит за ситуацией с крымскими татарами на полуострове, передают "РИА Новости".

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", - сказал он.

Напомним, в России позитивно отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа" поставлять воду на аннексированный Крым, однако подчеркнули, что готовы покупать ресурс по "здравой цене".

Ранее "Страна" писала, что в Крыму хотят вернуть на полуостров воду из Днепра.