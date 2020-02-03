В Минветеранов рассказали, кому из освобожденных пленных не дадут 100 000 гривен матпомощи
Украинцы, которые были освобождены из плена, могут получить 100 тысяч гривен помощи от государства, но это правило не распространяется на тех, кто совершал преступные действия по отношению к государству Украина.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.
По словам Мокренюка, до конца прошлого года по 100 тысяч гривен выдавали тем, кто был в плену по политическим мотивам. Однако позже рамки расширили и включили в этот перечень тех, кто был заключен из-за его гражданской позиции или профессиональной деятельности.
Кроме того, на материальную помощь могут рассчитывать родственники тех украинцев, которые все еще находятся в плену. Они должны подать заявление в Минветеранов, а специальная комиссия решит, будут ли им выплачены 100 тысяч гривен.
"Об освобожденных - это отдельная позиция, другое основание. Для таких людей возможность выплаты 100 тысяч - в связи с тем, что их освободили... Единственные, кто не могут получить эти выплаты - те, чьи действия были преступными по отношению к государству Украина", - сказал Мокренюк.
Напомним, масштабный обмен пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР") состоялся 29 декабря 2019 года. В результате были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.