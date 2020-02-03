Украинцы, которые были освобождены из плена, могут получить 100 тысяч гривен помощи от государства, но это правило не распространяется на тех, кто совершал преступные действия по отношению к государству Украина.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

По словам Мокренюка, до конца прошлого года по 100 тысяч гривен выдавали тем, кто был в плену по политическим мотивам. Однако позже рамки расширили и включили в этот перечень тех, кто был заключен из-за его гражданской позиции или профессиональной деятельности.

Кроме того, на материальную помощь могут рассчитывать родственники тех украинцев, которые все еще находятся в плену. Они должны подать заявление в Минветеранов, а специальная комиссия решит, будут ли им выплачены 100 тысяч гривен.

"Об освобожденных - это отдельная позиция, другое основание. Для таких людей возможность выплаты 100 тысяч - в связи с тем, что их освободили... Единственные, кто не могут получить эти выплаты - те, чьи действия были преступными по отношению к государству Украина", - сказал Мокренюк.

Напомним, масштабный обмен пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР") состоялся 29 декабря 2019 года. В результате были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.