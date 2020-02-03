Глава "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что жителей Донецка начали проверять из-за наличия украинских паспортов после временной отмены комендантского часа. Причиной этого, утверждает он, является работа "диверсионно-разведывательных групп".

Пушилин уточнил, что "правоохранителям" сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, поскольку у них отсутствуют базы данных Украины.

Об этом он сообщил в интервью местным СМИ.

"Именно задержаний, каких-то "арестов" за украинские паспорта — их не было! Были дополнительные проверки, абсолютно обоснованные тем, что наши оппоненты, проводя какую-то диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда специалистов по диверсиям, используют именно украинские паспорта. Там они могут сделать любую прописку, это все в их руках. И нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины. Да они нам и не нужны! Но это связывает — в определенном смысле — руки правоохранительным органам. Если по паспортам ДНР все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило", - пояснил лидер сепаратистов.

Напомним, 7 января появилась информация о том, что жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области проверяют на наличие паспорта "ДНР". Тех, у кого с собой украинские паспорта, после проверок на улице задерживают и увозят в горотдел "полиции".

Как сообщала "Страна", Россия дала гражданство РФ почти 200 тысячам жителей Донбасса.

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