Голливудская актриса Мила Йовович (урожденная киевлянка - Ред.), которая еще в августе призналась, что ждет третьего ребенка, родила дочку. Девочку назвали Оушен.

Фотографию счастливой семьи после родов в Instagram выложила 12-летняя дочь актрисы Эвер Габо.

На снимке запечатлены сама Эвер, Мила Йовович, отец новорожденной Пол Андерсон и еще одна дочь актрисы, 4-летняя Дашиэл Иден.

"Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Osian (произносится Оушен, как океан)! Мы тебя любим!" - написала Эвер Габо в подписи к снимку.

Скриншот: Instagram/evergaboanderson

Напомним, муж Милы Йовович - режиссер Пол Андерсон. У них есть две совместные дочери - Эва Габо Андерсон (родлась 03.11.2007) и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон (01.04.2015).

В 2017 году Йовович сделали экстренный аборт, когда она была на четвертом с половиной месяце беременности из-за преждевременных родов.