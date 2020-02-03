Из России могут начать депортировать иностранцев, в случае, если у них выявят китайский коронавирус, так как он добавлен в список особо опасных болезней.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

Так, по словам главы российского правительства, в РФ уже работает оперативный штаб по борьбе с распространением опасного коронавируса, а также в стране подписали национальный план по предупреждению разрастания инфекции.

2019-nCoV внесен в перечень особо опасных заболеваний, что, по словам Мишустина, позволит депортировать зараженных иностранцев. Премьер-министр РФ сообщил, что не исключается и введение специальных ограничительных мер, в том числе, изоляции и карантина.

Напомним, вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в декабре 2019 года в Ухане (Китай). Случаи заражения уже подтверждены в 23 странах, в том числе, России. По состоянию на 3 февраля в Китае вирус подтвержден у 17 205 человек. 361 человек уже скончался.