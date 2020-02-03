В США сегодня начинаются так называемые кокусы - партийные собрания, на которых выбирают кандидатов на пост президента, а также делегатов для участия в общепартийной конференции по этому вопросу.

Кокус - собрание сторонников той или иной партии, которое может состояться хоть в церкви, хоть в любом другом месте. Этот формат принят не во всех штатах.

Так проходят кокусы в Айове. Фото - The Gazette

В Америке вообще сильное разнообразие предвыборных процедур: где-то проходят кокусы, где-то - открытые или закрытые праймериз. Но конечная цель одна: выдвижение единого кандидата от партии на президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Но именно с кокусов начинается вообще предвыборная гонка. Сегодня они пройдут в Айове среди избирателей Демократической партии США. Выбирать будут из 11 кандидатов. Один из них и должен будет бросить вызов Трампу, который идет на выборы от республиканцев.

Кто хочет выдвинуться в президенты от Демпартии США - разбиралась "Страна".

Берни Сандерс

78-летний сенатор от штата Вермонт. Формально не входит ни в одну партию, но неизменно при голосованиях поддерживает демократов.

Сандерс - социалист, сторонник высоких налогов на богатых, ограничения свободного рынка, выступает за бесплатное образование и медицину.

В 1988 году ездил в Советский Союз и хвалил его, за что попал тогда под критику на родине.

Это сильный кандидат. Электорат демократов все более левеет, радикализируясь в противостоянии с "правыми" избирателями Трампа, а значит и у Сандерса растут шансы.

Если бы не Хиллари Клинтон, то в 2016 году противостоял Трампу бы именно Сандерс. И, как признавал сам президент США, выиграть выборы было бы тогда намного труднее. Многие голосовали не за Трампа, а против Клинтон, которая ассоциировалась с коррумпированным и надоевшим простым людям вашингтонским истеблишментом.

Сандерс последовательно выступает за более пацифисткую политику США на мировой арене, за отказ от гонки вооружений и против конфронтации с другими странами.

Джо Байден

Считается пока главным фаворитом у демократов и наиболее вероятным оппонент на выборах для Дональда Трампа. По социологическим замерам он пока идет на первом месте. А Сандрес на втором.

Байден восемь лет был вице-президентом у Барака Обамы и специализировался на внешней политике. В частности, курировал украинское направление.

Именно по этому поводу Трамп обвиняет Байдена в коррупции, заявляя, что тот пристроил сына Хантера на работу в украинскую газодобывающую компанию "Буризма" министра времен Януковича Злочевского, через которую семья Байденов получала деньги из Украины.

Сам бывший вице-президент эти обвинения отрицает, хотя и не может толком объяснить зачем его сын устроился на работу в компанию, против владельца которой в Украине было возбуждены уголовные дела (в последующем, уже после появления в "Буризме" Хантера, они были закрыты - экс-генпрокурор Шокин утверждает, что это произошло под давлением Байдена-старшего).

Администрация Трампа уже давно давит на украинскую власть с требованием расследовать преступления Байдена. Чему сопротивляются демократы, сторонники которых до сих пор в Госдепе контролируют ряд внешнеполитических направлений - в том числе Украину.

Украинский вопрос таким образом может похоронить президентские амбиции Джо Байдена. Хотя пока он сильнее бьет по Трампу. Из-за давления на Киев по делу Байдена демократы начали против Трампа процедуру импичмента. Точку в ней поставит голосование в Сенате 5 февраля (и скорее всего сенаторы не поддержат импичмент).

Интересно, что Байден уже изъявил готовность взять себе в вице-президенты республиканца.

В целом, на фоне остальных кандидатов-лидеров от демократов Байден выглядит наименее левым и наиболее умеренным. С одной стороны, это дает ему шансы перетянуть на себя часть умеренно-республиканского электората, которого отталкивает эпатажность Трампа. С другой стороны, внутри лагеря демократов такая позиция "и нашим, и вашим" пользуется все меньшей популярностью. Там увеличивается число сторонников левых идей, а Байдена воспринимают как представителя уже дискредитировавшего себя истеблишмента.

Характерно, что многие американские либеральные СМИ, которые традиционно поддерживают демократов, активно делились с читателями информацией о подозрениях в коррупции, выдвигавшихся в адрес семьи Байденов по Украине.

Элизабет Уоррен

Сенатор от штата Массачусетс, 70 лет. Была советником Барака Обамы по финансовым вопросам. После кризиса 2008 года инициировала создание государственного Бюро по защите финансовых прав потребителей, чем и стала известна.

Попадала она и в скандалы: сначала рассказывала, что среди ее предков есть индейцы чероки, но потом извинилась за ложную информацию.

Как и Берни Сандерс, выступает за увеличение налогов на сверхбогатых людей. Тех, у кого есть 50 миллионов долларов и выше, Уоррен хочет заставить каждый год оплачивать 2% от активов, а миллиардеров - 3%.

Эти деньги сенаторша предлагает пустить на бесплатные детские сады и медобслуживание для малоимущих семей.

Идеи Уоррен настолько возмутили американских "акул капитализма", что традиционные спонсоры Демпартии с Уолл-Стрит пригрозили демократам, что откажут им в поддержке, если они выдвинут Уоррен.

Тем не менее, Уоррен по опросам идет в тройке лидеров кандидатов от демократов, уступая лишь Байдену и Сандерсу.

Пит Буттиджич

Пожалуй, самый молодой из кандидатов - бывшему мэру города Саут-Бенд в штате Индиана 38 лет.

Буттиджич пять лет назад публично заявил о своей нетрадиционной ориентаци и спустя пару лет сочетался гомосексуальным браком. При этом он служил в Афганистане, в силах военно-морской разведки (владеет арабским и персидским языками).

Кандидат предлагает отменить в США систему выборщиков и перейти к прямому голосованию за президентов. Также он хочет ввести бесплатное обучение в государственных вузах для семей, чей доход ниже ста тысяч долларов в год.

Также он, как и другие демократы, предлагает бесплатную систему медстрахования.

Сейчас он идет на четвертом месте в рейтинге кандидатов-демократов.

Майкл Блумберг

Бывший мэр Нью-Йорка, 77 лет. Миллиардер, на 9-м месте среди самых богатых людей США и на 14-м в мире.

Блумберг трижды менял партийную прописку. Демократов он поддержал только в 2018 году.

Миллиардера рассматривали в Демпартии как альтернативу, если Джо Байден "утонет" в украинской теме. Учитывая бекграунд Блумберга, он может бросить вызов Трампу на его поле: действующий президент позиционировал себя как участника реальной экономики, который далек собственно от политических интриг.

Лозунг, с которым на выборы идет Блумберг, похож на идеологию Трампа: "Создатель рабочих мест. Лидер, умеющий решать проблемы".

То есть это больше программа республиканцев, чем демократов с их социализмом.

Также Блумберг выступает за жесткий контроль над правом владеть оружием в США. И в этом его отличие от Трампа.

Эми Клобушар

Сенатор США от штата Миннесота, 59 лет. До сенаторства была прокурором одного из округов.

Выступает за усиление защиты женщин от насилия и экологию. В частности, призывает запретить детские игрушки, в которых содержится свинец. В целом обещает продолжать политику Барака Обамы.

Эндрю Ян

45-летний бизнесмен азиатского происхождения. Его родители - выходцы из Тайваня. Ян - юрист и создатель ряда образовательных стартапов, главная цель которых - поиск талантливых выпускников и стажировка их в городах, где высокий уровень безработицы.

Эндрю предлагает выплатить американцам компенсацию за автоматизацию производства, которая приводит к сокращению числа рабочих мест (так называемые "дивиденды свободы"). Например, по тысяче долларов на человека. Также выступает за центризм, без левых и правых уклонов, что, по его мнению, позволит преодолеть партийные разногласия в стране.

Том Стейер

62-летний банкир, миллиардер, но известный своей демонстративной скромностью. Он не признает роскоши, ездит на старом автомобиле, а половину состояния обязался еще при жизни отдать на благотворительность.

При этом активно финансировал избирательную кампанию Обамы и Клинтон. В 2017 году призывал к импичменту Трампа, запустив в соцсетях инициативу Need to Impeach.

Тулси Габбард

Молодая, 38-летняя конгрессмен с индийскими корнями и разнообразной биографией: инструктор по боевым искусствам, благотворительница, военный медик, служившая в Ираке. Получила звание майора.

В Конгрессе выступает за легализацию легких наркотиков, также считает, что нужно запретить американской армии воевать за пределами США. После чего Хиллари Клинтон назвала ее "российским агентом".

Тем не менее Габбард обещает, что Америка, в случае ее победы, прекратить политику смены режимов в других странах. Также, как и другие, обещает бесплатную страховую медицину в США.

Майкл Беннет

55-летний сенатор от штата Колорадо. Специалист по образованию: был куратором государственных школ в Денвере и претендовал на пост министра просвещения.

Избирателям обещает возврат к идее Obamacare - то есть облегченного доступа к медицине. И, как и Блумберг, хочет серьезно ограничить владение оружием в стране.

Деваль Патрик

63-летний предприниматель, который был губернатором штата Массачусетс. Единственный чернокожий кандидат.

Деваль - из афроамериканских трущоб Чикаго, сумевший получить высшее образование в Гарварде. Друг Барака Обамы. Бывший помощник генпрокурора США.

Восемь лет был главой штата Массачусетс, увеличил финансирование образования и минимальную зарплату - с 8 до 11 долларов в час.

Из обещаний: хочет продолжать политику Обамы, увеличить расходы на медицину и образование.