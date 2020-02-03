Турция нанесла авиаудары в Сирии в ответ на обстрел своих военных в сирийском Идлибе, в результате чего погибли четверо военных Анкары. Самолеты совершили удар по 46 целям.

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что его страна будет отвечать мощными ударами на все обстрелы в Идлибе, передает "Интерфакс".

"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - сказал он.

Уточняется, что в результате атаки Анкары погибли 30-35 сирийских военных.

Напомним, 27 января, турецкие военные подразделения вошли в Сирию и начали марш-бросок на юг, в район Идлиба, где намерены создать новый блок-пост после того, как их блок-пост в поселке Маар-Хаттат окружили силы сирийской армии.

Ранее "Страна" сообщала, что сенатский Комитет США проголосовал за введение санкций против Турции из-за операции в Сирии.