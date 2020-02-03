В понедельник, 3 февраля, в Карпатах будет небезопасно. Спасатели предупреждают туристов и местных жителей о возможных лавинах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, уровень снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской оценивается как значительный (3 уровень). В соответствии с прогнозом Укргидрометцентра, такая ситуация будет наблюдаться целый день 3 февраля.

Напомним, в целом по Украине 3 февраля ожидается теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне +2...+6 градусов. Однако день ожидается ветреный, а местами синоптики анонсируют дожди и снег.

Начало февраля обещает быть дождливым по всей стране. Сухо может быть только в некоторых северных регионах - в остальных областях ожидаются значительные осадки.