За последние два месяца в государственный бюджет Украины поступило около 400 млн гривен. Это стало результатом борьбы с теневым рынком алкоголя, уверен министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

У себя на странице в Telegram он утверждает, что по сравнению 2019 и 2018 годов, поступления средств от рынка алкоголя существенно уменьшились.

"Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Как видите, в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018. Однако последние два месяца мы видим резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца", - сказал он.

Одним из факторов, который повлиял на рост показателя, оказалась смена руководства "Укрспирта", а также кадровое обновление налоговой и других силовых структур.

Напомним, в пгт Коцюбинское Киевской области произошло вооруженное столкновение между двумя друзьями, которые распивали алкоголь на детской площадке и жителем дома, расположенного неподалеку. В ходе инцидента один человек ранен.

Также "Страна" писала, что в здании Кабинета Министров закрыли парикмахерскую. В освобождаемом помещении будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest (так называемых инвестиционных нянь).