В Киеве во дворе по улице Саксаганского застрелили мужчину. Им оказался известный пластический хирург из Донецка - Андрей Сотник.
Следствие рассматривает три основные версии преступления - от убийства с целью ограбления до мести и заказного убийства.
"Страна" собрала все, что известно об гибели хирурга и о нем самом.
Как произошло убийство
Киллер поджидал жертву во дворе по улице Саксаганского (между домами 117 и 119), где снимал квартиру 43-летний хирург, поскольку своей квартирой в столице не обзавелся.
Когда мужчина приехал по адресу и вышел из своего автомобиля с пакетом в руках, он зашел в арку. Убийца проследовал за ним и со спины выстрелил в него несколько раз. После этого схватил пакет и убежал.
Полицейские после инцидента оградили вход во двор, где случилось убийство, а в сети появилось видео расстрела.
На кадрах в Telegram-канале "Киев Оперативный" видно, что хирург пытался убежать от нападающего, однако безрезультатно.
Розыск киллера
Полицейские объявили план по розыску убийцы. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украина - Умышленное убийство. Виновнику по ней грозит 15 лет тюрьмы.
На место убийство выезжал глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы столичной полиции Герман Приступа, который курирует криминальный блок киевских правоохранителей.
С целью поимки убийцы в Киеве был введен оперативный план "Сирена". Путь стрелка до и после расстрела пытаются отследить по системе видеонаблюдения "Безпечне місто".
Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале приметы разыскиваемого убийцы: рост преступника 170-175 см, кавказская внешность. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку, вооружен.
Фото: t.me/mosiychuk72
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Что известно об Андрее Сотнике
Первым об убийстве именно Сотника сообщил коллега погибшего, Виктор Сысоенко на своей странице в Facebook.
Андрей Сотник работал в киевской клинике GEP DMK International. Он родился в 1977 году. На момент убийства ему было 43 года. Сотник прилично зарабатывал, поскольку цены за пластические операции исчисляются тысячами долларов. Поскольку он руководил частной практикой в клинике DMK Ukraine, большая доля прибыли шла непосредственно ему.
Известно, что Сотник переехал в Киев из Донецка в 2014 году. Он учился в Донецком мединституте и работал в Донецке. Начинал трудовой путь в Институте восстановительной и реконструктивной хирургии им.Гусака, после этого работал в частных клиниках пластической хирургии. Часто посещал конференции пластических хирургов на Западе - в Европе и США.
Смерть пластического хирурга также подтвердил в своем телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук. Но, по данным Мосийчука, причина убийства - вовсе не ограбление.
Фото: Андрей Сотник. Фото: facebook.com/andrstnk/photos
Версии убийства
В настоящее время рассматривают три версии убийства: ограбление, заказ и месть.
Убийство Сотника не похоже на обычное ограбление. По данным источников "Страны" в МВД, убийца наверняка знал режим дня и время, когда Сотник должен был вернуться домой. Также интерес оперативников представляет пакет, который забрал с собой киллер. Создается впечатление, что целью нападавшего был именно пакет. По одной из версий, в нем была крупная сумма денег, а врач шел на деловую встречу.
Сейчас устанавливаются последние контакты Сотника и его планируемые вечером встречи. Возможно, это станет главной зацепкой к разгадке мотивов преступления. Не исключено что были те, кто заранее подослали к нему убийцу, зная о крупной денежной сумме в пакете.
Также рассматривается версия убийства с целью личной неприязни в связи с профессиональной деятельностью. По этим же мотивам отрабатывается оперативная версия об убийстве на заказ с целью мести. Тщательно проверяется круг его донецких связей и знакомств.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice