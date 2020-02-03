В Киеве во дворе по улице Саксаганского застрелили мужчину. Им оказался известный пластический хирург из Донецка - Андрей Сотник.

Следствие рассматривает три основные версии преступления - от убийства с целью ограбления до мести и заказного убийства.

"Страна" собрала все, что известно об гибели хирурга и о нем самом.

Как произошло убийство

Киллер поджидал жертву во дворе по улице Саксаганского (между домами 117 и 119), где снимал квартиру 43-летний хирург, поскольку своей квартирой в столице не обзавелся.

Когда мужчина приехал по адресу и вышел из своего автомобиля с пакетом в руках, он зашел в арку. Убийца проследовал за ним и со спины выстрелил в него несколько раз. После этого схватил пакет и убежал.

Полицейские после инцидента оградили вход во двор, где случилось убийство, а в сети появилось видео расстрела.

На кадрах в Telegram-канале "Киев Оперативный" видно, что хирург пытался убежать от нападающего, однако безрезультатно.

Розыск киллера

Полицейские объявили план по розыску убийцы. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украина - Умышленное убийство. Виновнику по ней грозит 15 лет тюрьмы.

На место убийство выезжал глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы столичной полиции Герман Приступа, который курирует криминальный блок киевских правоохранителей.

С целью поимки убийцы в Киеве был введен оперативный план "Сирена". Путь стрелка до и после расстрела пытаются отследить по системе видеонаблюдения "Безпечне місто".

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале приметы разыскиваемого убийцы: рост преступника 170-175 см, кавказская внешность. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку, вооружен.

Фото: t.me/mosiychuk72

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Что известно об Андрее Сотнике

Первым об убийстве именно Сотника сообщил коллега погибшего, Виктор Сысоенко на своей странице в Facebook.

Андрей Сотник работал в киевской клинике GEP DMK International. Он родился в 1977 году. На момент убийства ему было 43 года. Сотник прилично зарабатывал, поскольку цены за пластические операции исчисляются тысячами долларов. Поскольку он руководил частной практикой в клинике DMK Ukraine, большая доля прибыли шла непосредственно ему.

Известно, что Сотник переехал в Киев из Донецка в 2014 году. Он учился в Донецком мединституте и работал в Донецке. Начинал трудовой путь в Институте восстановительной и реконструктивной хирургии им.Гусака, после этого работал в частных клиниках пластической хирургии. Часто посещал конференции пластических хирургов на Западе - в Европе и США.

Смерть пластического хирурга также подтвердил в своем телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук. Но, по данным Мосийчука, причина убийства - вовсе не ограбление.

Фото: Андрей Сотник. Фото: facebook.com/andrstnk/photos

Версии убийства

В настоящее время рассматривают три версии убийства: ограбление, заказ и месть.

Убийство Сотника не похоже на обычное ограбление. По данным источников "Страны" в МВД, убийца наверняка знал режим дня и время, когда Сотник должен был вернуться домой. Также интерес оперативников представляет пакет, который забрал с собой киллер. Создается впечатление, что целью нападавшего был именно пакет. По одной из версий, в нем была крупная сумма денег, а врач шел на деловую встречу.

Сейчас устанавливаются последние контакты Сотника и его планируемые вечером встречи. Возможно, это станет главной зацепкой к разгадке мотивов преступления. Не исключено что были те, кто заранее подослали к нему убийцу, зная о крупной денежной сумме в пакете.

Также рассматривается версия убийства с целью личной неприязни в связи с профессиональной деятельностью. По этим же мотивам отрабатывается оперативная версия об убийстве на заказ с целью мести. Тщательно проверяется круг его донецких связей и знакомств.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice