Утром в понедельник, 3 февраля, на дорогах Киева образовались значительные пробки. Их интенсивность оценивается в 5 баллов. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Трудно проехать по бульвару Тараса Шевченко. Усложнено движение машин по Владимирскому спуску и Набережному шоссе. В тянучках стоят проспекты Победы и Академика Палладина. Также машины остановились на бульваре Леси Украинки. Быстро не получится проехать по Большой Васильковской, улицам Бойчука, Грушевского и Бассейной.

На мостах - Патона, Северном, Дарницком, Южном и Метро - автомобили стоят в направлении правого берега. Также трудности с проездом наблюдаются и на левом берегу: на бульваре Петрова, проспектах Шухевича, Броварском и Соборности.

Скриншоты: Google Maps

Напомним, по итогам 2019 года Киев занял 12 место в мире и третье среди стран Европы среди крупных городов мира по количеству пробок.

В год столичный водитель может потратить в часы "пик" 227 часов в заторах. Этого времени достаточно, чтобы посадить 228 деревьев или посмотреть 221 серию "Игры престолов".