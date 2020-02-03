Скандальный законопроект о дезинформации, который уже вызвал возмущение в медиа-среде не только Украины, но и Европы, будет доработан. Правительство рассмотрит его только после внесения в него дополнительных изменений.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, законопроект о дезинформации сейчас находится только на первом этапе публичного обсуждения, при этом он еще не завершен.

"Подчеркиваю, сегодня у нас есть только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительный профессиональных обсуждений", - написал Бородянский.

По его словам, после обсуждения проект закона доработают, а позже - вынесут на рассмотрение правительства. Министр пообещал, что процесс будет прозрачным, а перед внесением в Раду предложения общественности, экспертов и представителей международного сообщества учтут.

Скриншот: t.me/borodyanskiyV

Напомним, Министерство культуры обнародовало проект закона о дезинформации в конце января. В документе, в частности, речь шла о том, что для журналистов в Украине хотят ввести уголовную ответственность - с заключением до 7 лет. Документ раскритиковали в НСЖУ, заявив, что данный документ предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность.

Кроме того, Европейская федерация журналистов возмутилась законом о дезинформации Бородянского. В организации заявили, что государство не может накладывать ограничения на журналистов. Также были недовольны документом и в Совете Европы, там заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.

"Страна" подробно анализировала этот документ и объясняла, что у Бородянского вписали в закон о дезинформации.