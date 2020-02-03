Шакира и ДжейЛо завели как следует разогрели публику перед Super Bowl, фото: Twitter

В ночь со 2 на 3 февраля в американском Майами, на "Hard-Rock stadium" прошло главное событие в спортивной, и не только, жизни США. Здесь, в присутствии 62 417 зрителей, прошел SuperBowl - финальный матч Национальной футбольной лиги (американский футбол - Ред.).

В финале встречались клубы "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Победу со счетом 31:20 одержала команда из Канзаса, которая стала чемпионом НФЛ впервые с 1970 года и второй раз в своей истории.

Перед началом матча публику разогревали мегазвезды мировой поп-музыки - Дженифер Лопес, Шакира, Леди Гага и другие.

Пользователи сети Twitter уже успели отметить роскошную физическую форму звезд и их яркие выступления.

Так, например, один из пользователей c ником Samcson, написал, что Шакира "пела на разных языках, играла на инструментах, и показала удивительную хореографию, включая танцы живота под отлично поставленный вокал". Стоит отметить, что наряд красотки Шакиры удивительно напоминал прикид нашей Русланы из ее "Диких танцев".

Видео: Twitter

Другая пользователь сети с ником Grace показала, как Дженифер Лопес готовилась к выходу на сцену и наблюдала за номером Шакиры.

Видео: Twitter

Шакира и ДжейЛо спели на SuperBowl

Фото: Twitter

Пользователь с ником Scott McSauce написал, что ДжейЛо и Шакира "смущают процесс, называемый старением".

Сеть восхищается Шакирой и ДжейЛо на SuperBowl

Фото: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что Дженнифер Лопес обвинила режиссера в секс-домогательствах .

Так же мы рассказывали, что певица Шакира рассказала, почему не хочет вступать в брак с отцом своих детей.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.