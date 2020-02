В ночь со 2 на 3 февраля в американском Майами, на "Hard-Rock stadium" прошло главное событие в спортивной, и не только, жизни США. Здесь, в присутствии 62 417 зрителей, прошел SuperBowl - финальный матч Национальной футбольной лиги (американский футбол - Ред.).

В финале встречались клубы "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Победу со счетом 31:20 одержала команда из Канзаса, которая стала чемпионом НФЛ впервые с 1970 года и второй раз в своей истории.

Перед началом матча публику разогревали мегазвезды мировой поп-музыки - Дженифер Лопес, Шакира, Леди Гага и другие.

Пользователи сети Twitter уже успели отметить роскошную физическую форму звезд и их яркие выступления.

Так, например, один из пользователей c ником Samcson, написал, что Шакира "пела на разных языках, играла на инструментах, и показала удивительную хореографию, включая танцы живота под отлично поставленный вокал". Стоит отметить, что наряд красотки Шакиры удивительно напоминал прикид нашей Русланы из ее "Диких танцев".

Shakira sang in different languages, Played instruments, DID AN AMAZING CHOREOGRAPHY Including Belly Dancing and Delivered VOCALS. #Superbowl

