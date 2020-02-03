В Парламентской ассамблее Совета Европы обеспокоены тем, что в Украине продолжают происходить нападения на журналистов и активистов. Также в ПАСЕ настаивают на необходимости проведения полного и прозрачного расследования таких преступлений.

Об этом, комментируя принятый ПАСЕ годовой Доклад по выполнению странами обязательств перед Советом Европы в 2019 году, сообщила член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Левочкиной, в Докладе касаемо Украины широко поднимаются вопросы деятельности СМИ и свободы слова. В ПАСЕ обеспокоены, что в стране продолжают нападать на журналистов и активистов.

"Свобода слова является одним из основных прав и лакмусом демократического развития страны. Поэтому в принятой резолюции Ассамблея призвала украинские власти выполнить обязательства перед Советом Европы, в частности, обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов и антикоррупционных активистов с тем, чтобы не допустить безнаказанности за преступления", - сообщила Юлия Левочкина.

Кроме того, в ПАСЕ обсуждается вопрос о необходимости проведения в Украине судебной реформы. Речь идет об изменении системы работы Верховного суда и органов судебного самоуправления в соответствии с европейскими стандартами.

Еще одним важным моментом, по словам Левочкиной, является вопрос обеспечения прав национальных меньшинств в Украине. Так, она напомнила, что еще в декабре прошлого года "Венецианская комиссия" раскритиковала законы о Верховном суде и функционировании украинского языка, призвав привести соответствующее законодательство в соответствие с международными стандартами.

"Без сомнения, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств будет и дальше оставаться в фокусе внимания Ассамблеи, - в частности, права на использование родного языка. Украина - многонациональное государство: украинцы, русские, румыны, болгары, греки, евреи и многие другие национальности живут в согласии столетиями. Нужно это ценить и беречь! И власть в Украине должна стремиться выполнить обязательства перед Советом Европы и защищать нашу многонациональность", - сказала Левочкина.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина стала членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.