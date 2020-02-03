В ночь со 2 на 3 февраля в Одессе случился пожар. Горела пятиэтажка, в результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Трагедия произошла около 04:23 в Суворовском районе Одессы. В квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома случился пожар. На место выезжали спасатели. Ликвидировать огонь удалось уже 04:52. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате погибли трое людей. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, 1 февраля в Одесской области загорелся грузовик MAN с 53-летним водителем в кабине. Машина перевозила 30 тонн семян подсолнечника. В результате пожара мужчина погиб. В полиции устанавливают детали происшетсвия.