Посол Великобритании в России Дебора Броннерт заявила о том, что отравленные ядом "Новичок"в 2018 году в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но место, где они находятся - засекречено, ради их же безопасности.

"Конечно, они (Скрипали - Ред.) живы. Я не могу ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсант".

При этом она отказалась ответить, находятся ли Скрипали именно в Великобритании, сославшись на то, что не может комментировать подобные вопросы.

Посол также подчеркнула, что власти Британии не намерены менять свою позицию по делу Скрипалей.

"Полагаю, что наша позиция по делу Скрипалей предельно ясна, и не думаю, что она изменится... Мы хотели бы, чтобы фигуранты этого дела, в отношении которых набралось столько материалов, предстали перед британским судом. Все улики будут тщательно изучены, а судебный процесс будет проведен должным образом", - сказала Броннерт.

По ее мнению, собранные и обнародованные британскими властями улики "совершенно точно убедили многих британцев и многих наших партнеров за рубежом".

"Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", - добавила посол.

Напомним, что в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позже заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР. В Москве отвергли эти обвинения и подчеркнули, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее СМИ сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.