Главной темой этого зимнего трансферного окна для Украины была история с переходом Николая Матвиенко, защитника сборной Украины и донецкого Шахтера в лондонский Арсенал. И вот, по крайней мере, на время в этой истории можно поставить точку.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, что официальных и должным образом оформленных предложений от "канониров" дончане не получали. Об этом передает портал Football.ua.

"Прежде всего хочу сказать, что со стороны Арсенала мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное, что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную Арсеналом на ведение переговоров по аренде Матвиенко в Арсенал. На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал. Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию Арсенала, если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в Шахтер. Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте Шахтера и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже", - рассказал Сергей Палкин.

Напомним, что действующий контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 21 поединок в футболке "горняков", отличившись одним голом и одним ассистом.

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