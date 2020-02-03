Вчера, 2 февраля, в городке Даттельн, что неподалеку от Дортмунда на западе Германии произошло ЧП. Около сотни экологических активистов провели свою очередную громкую акцию. Они на несколько часов захватили теплоэлектростанцию ​​(ТЭС).

По данным полиции, активисты проникли на территорию станции, взломав ворота. Они называют электростанцию ​​Datteln IV, которую пока не ввели в эксплуатацию и которая должна работать на каменном угле, "последним гвоздем в гроб климатической справедливости". Оператор электростанции уже подал заявление в полицию из-за незаконного вторжения на территорию, как передает DW.

Как утверждают в полиции, протест прошел мирно. Акцию организовали два экологических движения. По данным полиции, в ней приняли участие до 120 протестующих. Впрочем, сами участники акции говорят о 150 участниках, которые блокировали объекты инфраструктуры на территории ТЭС. Когда полиция начала операцию по вытеснению протестующих с территории ТЭС, организаторы заявили о завершении акции, которая длилась около девяти часов.

Организаторы назвали захват теплоэлектростанции "очень успешной акцией". Ее причиной стало анонсированное введение в эксплуатацию теплоэлектростанции Datteln IV. Экологические активисты добавили, что эта акция является лишь началом их сопротивления.

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