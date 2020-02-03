В Германии экоактивисты на 1,5 часа захватили теплоэлектростанцию
Вчера, 2 февраля, в городке Даттельн, что неподалеку от Дортмунда на западе Германии произошло ЧП. Около сотни экологических активистов провели свою очередную громкую акцию. Они на несколько часов захватили теплоэлектростанцию (ТЭС).
По данным полиции, активисты проникли на территорию станции, взломав ворота. Они называют электростанцию Datteln IV, которую пока не ввели в эксплуатацию и которая должна работать на каменном угле, "последним гвоздем в гроб климатической справедливости". Оператор электростанции уже подал заявление в полицию из-за незаконного вторжения на территорию, как передает DW.
Как утверждают в полиции, протест прошел мирно. Акцию организовали два экологических движения. По данным полиции, в ней приняли участие до 120 протестующих. Впрочем, сами участники акции говорят о 150 участниках, которые блокировали объекты инфраструктуры на территории ТЭС. Когда полиция начала операцию по вытеснению протестующих с территории ТЭС, организаторы заявили о завершении акции, которая длилась около девяти часов.
Организаторы назвали захват теплоэлектростанции "очень успешной акцией". Ее причиной стало анонсированное введение в эксплуатацию теплоэлектростанции Datteln IV. Экологические активисты добавили, что эта акция является лишь началом их сопротивления.
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