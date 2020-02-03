В жизни принца Гарри и Меган Маркл наметился новый поворот. После сложения королевских полномочий и переезда в Канаду, Меган Маркл не сидела сложа руки и вскоре выйдет на работу.

Меган Маркл станет гостьей канадского реалити-шоу, посвященного вторым бракам.

По словам источника, близкого к съемочной группе, 38-летняя Маркл появится в шоу "I Do, Redo" и присоединится к своей лучшей подруге, свадебному стилисту в Торонто Джессике Малруни, которая и является звездой предстоящего ТВ-шоу Netflix.

Заработная плата Меган Маркл за один съемочный день составит 588 долларов, как передает Page six. Это стандартная ставка для такой работы по канадским нормам.

"Мы хотим существенно изменить жизнь пар, чьи первые свадьбы из-за драматических обстоятельств не состоялись так, как были запланированы", - пояснила Малруни идею реалити-шоу.

Издание отмечает, что у Меган Маркл, котрая сама вышла второй раз замуж за принца, будет что рассказать простым людям.

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