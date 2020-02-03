В Китае резко возросло число зараженных уханьской пневмонией. По данным на 00:00 3 февраля (по местному времени, 18:00 по Киеву воскресенье - Ред.) новый вирус подтвержден у 17 205 человек. 361 человек уже скончался. Об этом передает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе Чунцине.

Фото: cgtn.com

Всего же в больницах Китая под наблюдением находятся 152 700 человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения.

За пределами материкового Китая число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, достигло 182 человек.

В Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, на Тайване - десять, в Макао - восемь.

В странах Азии заразились 96 человек. В Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зарегистрировано пять случаев заражения.

Напомним, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. Случаи заражения подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.