Российская телеведущая Елена Ханга во время передачи "Секрет на миллион" на НТВ призналась, что получает не такую уж и большую пенсию. Из-за этого она "не можут позволить себе покупать дорогие вещи".

На опубликованной записи на YouTube ведущая признается, что получает даже меньше, чем ее дочь Анна-Елизавета, которая сейчас учится в США.

"Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех - 23 тысячи рублей", - сказала она.

Ведущая уточнила, что не может позволить себе, например, туфли за 800 долларов, как у Леры Кудрявцевой.

Видео: YouTube/НТВ

Напомним, Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

Также "Страна" писала, что Министерство социальной политики подсчитало, что 25% населения являются наемными работниками. При этом пенсии получают 27% граждан Украины. Так, соотношение пенсий к зарплате с учетом налогообложения составляет 35,1%.