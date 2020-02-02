В бельгийском городе Гент женщина напала с ножом на прохожих, в результате чего ранения получили двое мужчин. После этого ее нейтрализовали правоохранители.

Как сообщает Het Laatste Niews, мотивы инцидента пока неизвестны.

Так, один пострадавший получил ножом в живот, а второго ранили в руку. После этого на место происшествия прибыли правоохранители. Полицейский был вынужден выстрелить в руку нападавшей, после чего ее задержали.

Фото: hln.be

Сейчас ее осматривают медики. Состояние нападавшей пока неизвестно, однако жизни людей уже ничего не угрожает.

Фото: hln.be

Ранее мы писали, что в воскресенье, 2 февраля, на шоссе Стритгем на юге Лондона человек с ножом напал на прохожих. Нападавшего застрелили офицеры полиции. По предварительным данным, инцидент расследуется правоохранителями как теракт. В ходе нападения несколько человек были ранены.

Также "Страна" сообщала, что после теракта, который произошел на Лондонскому мосту, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание для всех людей, которые были осуждены за терроризм и насильственные преступления.