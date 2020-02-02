"Страна" продолжает отслеживать подробности резонансного убийства пластического хирурга Андрея Сотника, произошедшего сегодня вечером на улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева.

На данный момент продолжается осмотр места происшествия и поквартирный обход граждан с целью поиска очевидцев. Уже известно, что убийца караулил свою жертву возле дома, где он снимал квартиру на улице Саксаганского.

Собственным жильем в столице Сотник не успел обзавестись. Когда врач вышел с полиэтиленовым пакетом в руках, убийца произвел несколько выстрелов в Сотника, когда тот упал выхватил из рук раненного пакет и убежал.

Смерть наступила до приезда "скорой". Момент расстрела запечатлели уличные камеры наблюдения и запись уже доступна в интернете. На место убийства выезжал глава Нацполиции Игорь Клименко и зам главы полиции Киева - Герман Приступа, курирующий криминальный блок столичных правоохранителей.

В столице объявлен оперативный план "Сирена", направленный на задержание преступника. Его путь до и после расстрела врача пытаются отследить по системе видеонаблюдения "Безпечне місто".

По некоторым данным наших информированных источников в МВД, убийство совсем не похоже на обычный гоп-стоп. Ведь убийца наверняка знал распорядок дня Сотника и ему было известно что он выйдет в определенное время. Также оперативный интерес представляет пакет, который унес убийца.

По видео складывается впечатление что преступник охотился именно за пакетом. По одной из версий в нем была крупная сумма денег, а врач направлялся с деньгами на какую-то деловую встречу.

Сейчас устанавливаются его последние контакты и с кем он должен был встречаться сегодня вечером. Возможно это и будет ключом к разгадке мотива его убийства.

Не исключено что люди, знавшие о том что он вынесет деньги и подослали к нему убийцу с целью завладеть деньгами и обставить все как обычное уличное ограбление закончившееся убийством.

Также рассматривается версия убийства с целью личной неприязни в связи с профессиональной деятельностью.

По этим же мотивам отрабатывается оперативная версия об убийстве на заказ с целью мести.

Тщательно проверяется круг его донецких связей и знакомств. Об убитом 43-летнем хирурге Андрее Сотнике известно, что он довольно прилично зарабатывал, так как цены за пластические операции исчисляются тысячами долларов.

Львиная доля прибыли шла непосредственно ему так как он руководил частной практикой в клинике DMK Ukraine.

Он переехал в Киев в 2014 году. До этого учился в Донецком мединституте и работал в Донецке. Начинал трудовой путь в Институте восстановительной и реконструктивной хирургии им.Гусака, затем трудился в частных клиниках пластической хирургии. Часто посещал конференции пластических хирургов на Западе - в Европе и США.

В его профиле Facebook можно найти снимки из поездки в США по работе. О том, что убили именно Сотника первым сообщил в Facebook коллега погибшего, Виктор Сысоенко.

Смерть пластического хирурга также подтвердил в своем телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук. Но, по данным Мосийчука, причина убийства - вовсе не ограбление.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украина - Умышленное убийство и по данным оперативников все решится в ближайшие часы. Или убийцу найдут по "горячим следам" или он успеет залечь на дно и замести следы.

И тогда уже придется распутывать клубок этого преступление по ниточке, скрупулезно изучая все детали.