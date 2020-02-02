Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иранская власть с самого начала знала о том, что ракета попала в самолет с пассажирами.

Как он рассказал в комментарии "ТСН", экипаж самолета из Ирана сообщил диспетчеру о ракете, выпущенной по украинскому самолету.

"Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю еще одну - потому что в сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно сбитие чего-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись - мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без черных ящиков получили, - которая полностью совпадает с видео, которое было в сети. Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", - сказал он.

Зеленский уточнил, что "он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано".

"Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития", - подчеркнул он.

После этого, утверждает президент, диспетчер Ирана пытался выйти на связь с украинским самолетом, но безуспешно.

Напомним, власти Ирана преследуют мужчину, чья жена погибла в авиакатастрофе при участии украинского самолета МАУ под Тегераном. В связи с этим вдовец намерен покинуть Иран.

"Страна" писала, что утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился.