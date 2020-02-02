В австралийском штате Виктория были обнаружены десятки тел коал на вырубленном участке леса. Люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных эвкалиптов, на которых живут сумчатые.

Как сообщает "ВВС Украина", часть коал умерла от голода, а другая могла стать жертвой бульдозеров.

Уточняется, что удалось спасти 80 коал, за которыми сейчас ухаживают волонтеры. Позже ветеринары уточнили, что были они были вынуждены прибегнуть к эвтаназии к 25 животным.

Чиновники из Департамента защиты окружающей среды уже заявили, что все виновники будут нести ответственность.

Напомним, в Киеве на фасаде столичного детского сада появился мурал, на котором изображена коала. Работа посвящена лесным пожарам в Австралии, из-за которых погибли миллионы животных.

Также "Страна" писала, что в сети появилась фотография пожарного из Австралии, который выносит из обожженную в лесном пожаре коалу.