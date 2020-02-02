Задержанный грузовик с морозильной камерой, внутри которой были нелегалы, по документам вез в Украину яблоки. Фуру даже опломбировали.

Как уточнил начальник управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олег Лев, внутри были четверо молодых людей, передает ZAXID.NET.

Так, после обнаружения, на место инцидента была вызвана полиция. У двух из мигрантов оказались документы, подтверждающие гражданство Афганистана. Еще двое были без каких-либо документов. Самому молодому нелегалу было 15, а самому старшему 23.

Медики утверждают, что мигранты находятся в тяжелом состоянии, поскольку получили сильное переохлаждение. Как оказалось, они пробыли в морозильной камере более четырех суток.

Каждый из парней заплатил посреднику по 2 тысячи долларов. Их обещали доставить из Македонии в Германию, однако они были удивлены тем, что оказались в Украине.

Видео: YouTube/Zaxid.net

Напомним, обнаружить рефрижератор с мигрантами удалось 1 февраля около 23:00 после того, как водитель машины остановился на АЗС. По его словам, он не знал, что внутри грузовика были люди.

Ранее "Страна" писала, что в Евросоюзе зафиксировали рекордно мало мигрантов. Лидер по отказам беженцам - Германия.