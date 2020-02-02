В сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.

Правоохранители утверждают, что вместе с собой нападавший прихватил пакет с неизвестным содержимым Сотника, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас объявлен специальный план по поиску преступника.

Напомним, в Киеве, на улице Саксаганского, застрелили мужчину. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Инцидент произошел во входе в один из столичных дворов. Правоохранители оградили вход туда.

Позже выяснилось, что погибшим оказался 43-летний житель столицы и пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Согласно предварительной информации, это было заказное убийство.