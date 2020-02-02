Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает получить "черные ящики" с рухнувшего в Тегеране самолета украинских авиалиний, несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов к расшифровке устройств.

По его словам, Иран не готов к "правильной правдивой расшифровке", передает "ТСН".

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной правдивой расшифровке", - сказал он.

Зеленский утверждает, что там нашим специалистам начнут рассказывать, что "черные ящики" Украине якобы не нужны.

"Нет, мы хотим взять эти "черные ящики". Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики", - подчеркнул он.

Напомним, власти Ирана преследуют мужчину, чья жена погибла в авиакатастрофе при участии украинского самолета МАУ под Тегераном. В связи с этим вдовец намерен покинуть Иран.

"Страна" писала, что утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился.