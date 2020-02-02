В столичной полиции сообщили, что уже установили личность мужчины, застреленного на улице Саксаганского в центре Киева. Убитым оказался 43-летний житель столицы.

Жертвой оказался пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

Убитый оперировал в киевской клинике DMK. На сайте больницы говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

Он так же был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении, на официальной странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.