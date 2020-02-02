Предприятие ОАО "Российские железные дороги" приняло решение остановить пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. Делается это с целью предупредить проникновение болезни в страну.

Как говорится в сообщении компании, запрет начнет действовать с 00:00 3 февраля.

"В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации <...>, в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, с 00:00 мск 3 февраля 2020 года <...> пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут отменены поезда № 3/4 Пекин – Москва, № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск – Пекин, беспересадочные вагоны Москва – Пекин.

"Беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин постановил включить коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих. Это 16-я болезнь в списке.

Ранее "Страна" писала, что Москва перестала выдавать рабочие визы китайцам и ограничила поездки россиян в КНР.