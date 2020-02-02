Министр образования и науки Украины Анна Новосад рекомендует всем высшим учебным заведениям перевести всех студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас находятся в Украине или не могут сюда попасть, на дистанционную форму обучения.

В приказе МОН утверждается, что это делается для организации "беспрерывности учебного процесса".

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", - говорится в документе.

Уточняется, что к 10 февраля все ВУЗы должны сообщить своим студентам из Китая о наличии возможности обучаться дистанционно, а также предоставить им возможность сдать экзамены после нормализации ситуации с коронавирусом.

Напомним, коронавирус, который вызывает атипичную пневмонию, зафиксирован в Китае в декабре. С тех пор он распространяется по миру. К вечеру 1 февраля было известно, что от нового вируса умерли 304 человека. За сутки выявили 2 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших - 14 380. Случаи заражения обнаружили в 24 странах.

Ранее "Страна" писала, что Москва перестала выдавать рабочие визы китайцам и ограничила поездки россиян в КНР.