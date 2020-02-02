Пилот самолета в Иране видел, как в украинский Боинг "МАУ" попала ракета. Видео
В сети появилась запись разговора диспетчерского аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", в ходе которого обсуждается попадание в украинский "МАУ" двух ракет.
Иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в борт самолета, передает "ТСН.Тиждень".
Полная расшифровка разговора:
Диспетчер: Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: Доброе утро, 3768.
Диспетчер: "Асеман" 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.
Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768: Нет, сэр?
Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!
Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)
Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.
Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?
Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем...
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай Боже!"
Напомним, власти Ирана преследуют мужчину, чья жена погибла в авиакатастрофе при участии украинского самолета МАУ под Тегераном. В связи с этим вдовец намерен покинуть Иран.
"Страна" писала, что утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился.