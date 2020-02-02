В воскресенье, 2 февраля, первого льва из Васильевского центра реабилитации отправили в Южную Африку на реабилитацию. Волонеты получили его год назад в истощенном состоянии из Покровска, Донецкая область.

Как рассказал владелец центра реабилитации хищников Александр Пылышенко, в первые дни даже было неизвестно, выживет ли животное, передает "Укринформ".

"Лев по кличке Лева приехал к нам при достаточно ужасных обстоятельствах. Его история появления тут связана с большой травмой, которую он получил при загрузке. Несколько дней мы не понимали, будет он жить или нет. Мы о нем переживали больше всего. Сейчас его ждёт большой перелёт, смена обстановки, климата — мы тоже переживаем", - сказал он.

Уточняется, что руководитель благотворительного фонда "Международная организация Лоренса Энтони" Лайонел Де Ланге даже лично приехал в Васильевку, чтобы проконтролировать отправку животного.

"К нам обратились активисты, которые рассказали об этих зверях. Мы начали писать письма в Министерство экологии. Мы сообщили государству о том, что можем забрать львов в ЮАР. Началась работа с документами. Александр поехал их забрал зверей из Покровска. Все это время кормил за свои деньги. Сейчас одного льва мы забираем. Об остальных львах, к сожалению, забыли и активисты, и государство. Надеемся, что сможем оформить все документы и они также уедут на родину", - уточнил он.

Фото: ukrinform.ru

Напомним, в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины готовят проект закона о запрете использования животных в цирках с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Париже запретят цирки с дикими животными в 2020 году.