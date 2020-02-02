В Киеве, на улице Саксаганского, застрелили мужчину. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Инцидент произошел во входе в один из столичных дворов. Правоохранители оградили вход туда.

Позже в полиции рассказали, что сейчас проводится специальная операция.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По данному факту уже открыли уголовное производство. Виновнику грозит лишение свободы до 15-и лет.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, прокуратура Киевской области передала в суд обвинительное заключение в отношении двух лиц, которые подозреваются в убийстве своего коллеги в Буче Киевской области в июле 2019 года. Вначале двое мужчин на почве ссоры избили до смерти своего обидчика, после чего вывезли его тело в лес, подожгли и закопали, чтобы спрятать улики преступления.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержаны наркодилеры, которые убили мужчину и закопали его тело во дворе дома.